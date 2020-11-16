Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi
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Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi

16.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:27

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Melih Gökçek, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı. Bahçesinde ateş yakıp başında Çırpınırdı Karadeniz şarkısını seslendiren Gökçek'in keyifli halleri dikkat çekti.

AK Parti'de geçmiş dönemde görev alan isimlerin yeniden sahaya sürüldüğü süreçte Melih Gökçek'in sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken Melih Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zafer sonrası dillerde pelesenk olan 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını seslendiren Gökçek'in keyifli halleri dikkat çekti.

Melih Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi

Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinden fotoğrafını "Akşam üzeri Sayın Cumhurbaşkanımı ziyaret ettim. Ziyaret sonrası bir hatıra fotoğrafı" notuyla paylaşmıştı.

Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi

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