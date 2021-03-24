Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok

AK Parti kongresindeki kalabalıkla ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla yanıt veren Melih Gökçek, "Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de kovid testi yaptırdık. Salona giren tek kovidli delege yok" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda AK Parti kongresindeki kalabalıkla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"SALONDA TEK KOVİDLİ DELEGE YOK"

Salona alınan herkese AK Parti Genel Merkezi tarafından korona testi yapıldığını ifade eden Gökçek, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de kovid testi yaptırdık. Salona giren tek kovidli delege yok. Bilinmesini istedim" dedi.

Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte Gökçek'in paylaşımının altına yapılan yorumlardan bazıları;

- Ne yani tribünlerdeki taraftarlarda mı test oldu?

- Olmuyor başkanım olmuyor yakışmadı

- Özgürlük istiyoruz bizde

- Biliyorlar başkanım işlerine gelmiyor.

- Ne olursa olsun nerden bakarsanız bakın YANLIŞ kimse buna inanmaz baskanım YANLIŞ YANLIŞ bu şekilde hareket edilmez sağlık bakanımız boşuna uğraşmasın.