: Melen Barajı İstanbul'un su sorununa çare olur mu?

19.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:46

İstanbul'un su sigortası olarak görülen Melen Barajı gerçekten kentin su sorununa derman olacak mı? Çevre Mühendisleri Odası, Melen Barajı'nın ekolojik koruma planı olmadığını vurguluyor. Diğer yandan su havzası içinde yapılaşma ve çöp sahaları var. Atık planı olmadığı için kanalizasyondan gelen sularla, çöp süzüntüleri önce derelere ardından da havzaya karışıyor.

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