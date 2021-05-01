'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor

'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK - Haberler | Güncel

ERZURUM'da yaşayan ve ikiz olan milli kayakçılar otizmli Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (16), katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası' için 17 günlük tam kapanma sürecinde, antrenmanlarını evde yapıyor.

ERZURUM'da yaşayan ve ikiz olan milli kayakçılar otizmli Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (16), katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası' için 17 günlük tam kapanma sürecinde, antrenmanlarını evde yapıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısı olan Ünal Bingül de 'Meleklerim' dediği çocukları ile antrenör gibi ilgileniyor. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan otizmli ikizler Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, antrenörleri Burak Baysal ve Serhat Türkmen ile sezon boyu Palandöken Kaya Merkezi'nde hazırlık yaptı. Sezonun bitmesi ile Bingül kardeşler, antrenörleri eşliğinde bu kez bisiklet ve jimnastik antrenmanlarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle spor salonları kapatılınca Bingül ailesi, çocukların antrenmanlarını sürdürebilmesi için evin bir odasını spor salonuna çevirdi. Erzurum Bölge Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısı Ünal Bingül ise 'Meleklerim' diye hitap ettiği çocuklarının neredeyse antrenörü oldu. 

'MUCİZELER'Sporla yakından ilgilendiğini belirten Ünal Bingül, çocuklarını antrenör gibi "Şampiyon olacağız" diyerek motive ettiğini söyledi. İkizlerinin, dünyadaki tek otizmli milli kayakçılar olduğunu kaydeden Bingül, "Pandemi dolayısıyla dünya şampiyonası ertelendi. Önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasına hazır olmak için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü otizm krizleri gelmesin ve çocuklarımız formlarını korusunlar, diye yazın da jimnastik bisiklet ve atletizm yaptırıyoruz. Ancak pandemide kısıtlama getirilince evimizin bir odasını spor salonuna çevirdik. Koşu bandı ve fitness bisikletinde her gün 4 saat çalışan çocuklarıma ben de antrenörlük yapıyorum. Tek amacımız, Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda birinci olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmak. Bu çocuklar, 40, 50 ve 60 kapıyı diskalifiye olmadan geçiyorlar ki bunlar; otizmlinin yapması mümkün olmayan, mucize şeyler" diye konuştu. 

Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül de tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.


'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor
'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Gomes Cenk Tosun Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:07:43. #1.15#

title