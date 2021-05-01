'Melekler' şampiyonaya evde hazırlanıyor

ERZURUM'da yaşayan ve ikiz olan milli kayakçılar otizmli Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (16), katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası' için 17 günlük tam kapanma sürecinde, antrenmanlarını evde yapıyor.

ERZURUM'da yaşayan ve ikiz olan milli kayakçılar otizmli Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (16), katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası' için 17 günlük tam kapanma sürecinde, antrenmanlarını evde yapıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısı olan Ünal Bingül de 'Meleklerim' dediği çocukları ile antrenör gibi ilgileniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan otizmli ikizler Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, antrenörleri Burak Baysal ve Serhat Türkmen ile sezon boyu Palandöken Kaya Merkezi'nde hazırlık yaptı. Sezonun bitmesi ile Bingül kardeşler, antrenörleri eşliğinde bu kez bisiklet ve jimnastik antrenmanlarına başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle spor salonları kapatılınca Bingül ailesi, çocukların antrenmanlarını sürdürebilmesi için evin bir odasını spor salonuna çevirdi. Erzurum Bölge Adliyesi'nde cumhuriyet başsavcısı Ünal Bingül ise 'Meleklerim' diye hitap ettiği çocuklarının neredeyse antrenörü oldu.

'MUCİZELER'Sporla yakından ilgilendiğini belirten Ünal Bingül, çocuklarını antrenör gibi "Şampiyon olacağız" diyerek motive ettiğini söyledi. İkizlerinin, dünyadaki tek otizmli milli kayakçılar olduğunu kaydeden Bingül, "Pandemi dolayısıyla dünya şampiyonası ertelendi. Önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasına hazır olmak için çalışmalarımıza ara vermedik. Çünkü otizm krizleri gelmesin ve çocuklarımız formlarını korusunlar, diye yazın da jimnastik bisiklet ve atletizm yaptırıyoruz. Ancak pandemide kısıtlama getirilince evimizin bir odasını spor salonuna çevirdik. Koşu bandı ve fitness bisikletinde her gün 4 saat çalışan çocuklarıma ben de antrenörlük yapıyorum. Tek amacımız, Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda birinci olarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmak. Bu çocuklar, 40, 50 ve 60 kapıyı diskalifiye olmadan geçiyorlar ki bunlar; otizmlinin yapması mümkün olmayan, mucize şeyler" diye konuştu.

Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül de tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK