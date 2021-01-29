Melek Şahin kimdir? Çocuklar Duymasın Emine (Melek Şahin) kimdir, kaç yaşında?

Bir zamanların efsane dizisi, 'Çocuklar Duymasın' geçtiğimiz sezon çekimlerini tamamlayarak final yaptı. Yıllardır severek izlenen Çocuklar Duymasın dizisindeki Emine karakterini canlandıran asıl ismi Melek Şahin bakın gerçekte kimdir? Melek Şahin kimdir? Çocuklar Duymasın Emine (Melek Şahin) kimdir, kaç yaşında?

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melek Şahin'in yeni hali görenleri şaşırtıyor. Çocuklar Duymasın ekrandaki 15. yılını geride bırakırken dizideki karakterler de zihinlere kazındı. Bu karakterler arasında hizmetçi rolünü oynayan Emine de yer alıyor. Melek Şahin kimdir? Çocuklar Duymasın Emine (Melek Şahin) kimdir, kaç yaşında?

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezunudur.Melek Şahin ilk olarak televizyonda yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol almış ve burada aslında Çocuklar Duymasın'da ön plana çıkan Çaycı Hüseyin'in karısını canlandırmıştır. Birol Güven bu ikiliyi aynı şekilde Çocuklar Duymasın dizisinde kullanarak iki dizi arasında bir paralellik yaratmıştır.

Türkiye tarafından Çocuklar Duymasın dizinde canlandırdığı Emine karakteri ile tanınan oyuncu Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Ateş ve Barut, Sevgili Düşmanım adlı yapımlarda rol almıştır.

Deneyimli oyuncu 2000 yılında kendisi gibi oyuncu olan Necmi Yapıcı ile evlendi ancak bu evlilikleri fazla uzun sürmedi ve ikili 2001 yılında ayrıldı.

Ünlü oyuncu halen Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emine karakterine can veriyor.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Çocuklar Duymasın (Emine - Oksijen Hayriye, TV Dizisi, 2017)

İçimdeki İnsan (Sabahat (Sabri'nin Annesi, Sinema Filmi, 2014)

Piyasadan Büyük Alacağımız Var (Adile, Sinema Filmi, 2014)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, Emine, 2002-2004, 2010-2013)

Sevgili Düşmanım (TV Dizisi, 2008)

Kötüler Konağı (Füsun Tekin, TV Filmi, 2008)

Ateş ve Barut (Naciye, TV Dizisi, 2008)

Eşref Saati (TV Dizisi, 2007)

Gönül (TV Dizisi, 2006)

Çocuklar Ne Olacak (Emine)

TV Dizisi, 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi, Nebahat, 2004)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Emine, 1999-2003)