"Melek Öldürmesiydi Ölecekti Yargı Emsal Karar Vermeli"

Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları Corona virüsü salgını döneminde artış gösterirken Melek İpek'in kendisi ve iki kızına şiddet uygulayan eşini boğuşma sırasında öldürdüğü için tutuklu yargılanması tartışma yarattı.