"Melek Öldürmesiydi Ölecekti Yargı Emsal Karar Vermeli"
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"Melek Öldürmesiydi Ölecekti Yargı Emsal Karar Vermeli"

18.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:50

Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları Corona virüsü salgını döneminde artış gösterirken Melek İpek'in kendisi ve iki kızına şiddet uygulayan eşini boğuşma sırasında öldürdüğü için tutuklu yargılanması tartışma yarattı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları Corona virüsü salgını döneminde artış gösterirken Melek İpek'in kendisi ve iki kızına şiddet uygulayan eşini boğuşma sırasında öldürdüğü için tutuklu yargılanması tartışma yarattı.

'Melek Öldürmesiydi Ölecekti Yargı Emsal Karar Vermeli'

Kaynak: DailyMotion.com

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