Haberler

Melek Mosso boşandı mı? Melek Mosso Serkan Sağdıç neden boşandı?

Melek Mosso boşandı mı? Melek Mosso Serkan Sağdıç neden boşandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu ve model Serkan Sağdıç'ın iki yıl önce başlayan evlilikleri resmen sona erdi. Mahkemeden çıkan kararla birlikte çiftin yolları ayrıldı. Tarafların imzaladığı protokolde, birbirlerinden nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı talebinde bulunmadıkları belirtildi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliklerini "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak bitirdikleri öğrenildi. Böylece çiftin boşanma süreci kısa sürede sonuçlandı. Tarafların dostane bir şekilde ayrıldıkları ve süreci olgunlukla yönettikleri ifade edildi. Melek Mosso boşandı mı? Melek Mosso Serkan Sağdıç neden boşandı?

MELEK MOSSO BOŞANDI MI?

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, davacı Melek Mosso avukatıyla birlikte katılırken, davalı Serkan Sağdıç da salonda yerini aldı.

Duruşma sırasında hâkim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Her iki tarafın da ayrı ayrı "Boşanmak istiyorum" yanıtını vermesi üzerine mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti. Böylece Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın iki yıllık evlilikleri resmen sona erdi.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ OLMADI

Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolüne göre, tarafların birbirinden nafaka, tazminat veya mal paylaşımı talebinde bulunmadığı öğrenildi. Tarafların süreci karşılıklı anlayışla tamamladığı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Can Holding operasyonunda eski Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver de gözaltında

2. Dalga operasyonda "Galatasaray" detayı! Masonların da lideri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.