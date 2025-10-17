Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliklerini "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle anlaşmalı olarak bitirdikleri öğrenildi. Böylece çiftin boşanma süreci kısa sürede sonuçlandı. Tarafların dostane bir şekilde ayrıldıkları ve süreci olgunlukla yönettikleri ifade edildi. Melek Mosso boşandı mı? Melek Mosso Serkan Sağdıç neden boşandı?

MELEK MOSSO BOŞANDI MI?

İstanbul Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, davacı Melek Mosso avukatıyla birlikte katılırken, davalı Serkan Sağdıç da salonda yerini aldı.

Duruşma sırasında hâkim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Her iki tarafın da ayrı ayrı "Boşanmak istiyorum" yanıtını vermesi üzerine mahkeme, kararını açıkladı.

Mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti. Böylece Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın iki yıllık evlilikleri resmen sona erdi.

TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ OLMADI

Çiftin mahkemeye sunduğu boşanma protokolüne göre, tarafların birbirinden nafaka, tazminat veya mal paylaşımı talebinde bulunmadığı öğrenildi. Tarafların süreci karşılıklı anlayışla tamamladığı belirtildi.