Melek Mosso Ağlarsam sözleri

Melek Mosso yeni şarkısı Ağlarsam'ı müzik piyasalarında paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan Melek Mosso Ağlarsam'ın sözlerini sizler için derledik. Melek Mosso Ağlarsam sözleri ve Melek Mosso şarkı sözlerini sizler için derledik.

Güçlü sesi, etkileyici sözleriyle yepyeni şarkılar paylaşmaya devam eden Melek Mosso'nun Ağlarsam parçası kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Klibinde İbrahim Kendirci ile yer alan Melek Mosso'nun şarkısının sözleri ise Leyla'ya ait. İşte, Melek Mosso Ağlarsam sözleri...

MELEK MOSSO AĞLARSAM SÖZLERİ

İçimde dikenler büyür,

azmimi parçalar.

Bir asi ruhumu,

Acıyla boğar

***

Zaman almadı, vermedi bir şey bana

Daha da derin daldım hep durmadan

Son bulur belki bu karmaşık duygular.

Bir cevap almadan sahte bu kurgular

***

Beni al götür bir geçit bul bana.

Duyduğum son ses ninnin olsun.

Biraz ağlarsam, biraz ağlarsam

Biraz ağlarsam, belki daha iyi gelir bana.

***

Ağlarsam, ağlarsam, ağlarsam, ağlarsam

belki daha iyi gelir bana.

***

Benim içimdeki güçler yetmeli bana.

Baksana çökmedi dizler, çökmedi hala,

Sonunda izlere gittim. Kalmadı zaman.

Sonuçta bir sonu bulmak yok dedin bana.

***

Varınca bir yuva buldum bastı fırtına.

Hangi saklı cesaret yetmeli bana.

***

Ne farkeder istersen al zafer senin.

Avuç kadar uçmak kalmadı bana.

Biraz ağlarsam, biraz ağlarsam

Biraz ağlarsam, belki daha iyi gelir bana.