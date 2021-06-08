Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici
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Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici

Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, üniversite öğrencisi ablası Melek Aslan'ı (24) öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan (22), savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Vatansever'i suçladı.

DİYARBAKIR'da, üniversite öğrencisi ablası Melek Aslan'ı (24) öldürmekten yargılanan Mustafa Aslan (22), savunmasında kendisiyle birlikte müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Orhan Vatansever'i suçladı. Ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu belirten Aslan, "Bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır. Keşke bu olay olmasaydı. Ben Orhan'ın numarasını engellememe rağmen bana ulaşıp, baskı yaptı. Ben ne yapacağımı bilmiyordum, pişmanım" dedi. 

Olay, 21 Ekim 2020'de Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi. Vatansever, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Aslan, 'kardeşi kasten öldürme' ve Orhan Vatansever ise 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme, kardeşi kasten öldürmeye azmettirme' suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talebiyle yargıladıkları davanın 2'nci duruşması görüldü. Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever, tutuklu bulundukları cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ve sanıkların avukatları hazır bulundu. 'BU CİNAYETİN GERÇEK KATİLİ ORHAN'DIR'Avukatının ardından söz alan sanık Mustafa Aslan, ablasını öldürme olayının gerçek katilinin Orhan Vatansever olduğunu öne sürdü. Vatansever'in psikolojisini etkilediğini anlatan Aslan, "Bu cinayetin gerçek katili Orhan'dır. Orhan, saplantılı bir şekilde benim psikolojimi bozdu. Gerçek fail odur. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Ben Orhan'ın numarasını engellememe rağmen bana ulaştı ve baskı yaptı. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmada, Orhan Vatansever, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

Savcı, avukat ve sanıkların beyanının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Aslan ve Orhan Vatansever'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, mevcut delil durumu, Facebook'a yazılan müzakerenin henüz cevabının dönülmemiş olması, delillerin tam olarak toplanmamış nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına ve yargılanmanın 7 Temmuz gününe bırakılmasına karar verdi.


Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici
Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici
Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici
Melek'in katil zanlısı kardeşi: Gerçek katil azmettirici

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan

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