Melek Baykal kimdir? Melek Baykal kaç yaşında, nereli? Melek Baykal dizileri!

Cennet Mahallesi, Akasya Durağı ve Görgüsüzler gibi birçok başarılı dizide rol alan, birçok tiyatro oyununda bulunan Melek Baykal kimdir? Melek Baykal kaç yaşında, nereli? Melek Baykal dizileri!

Cennet Mahallesi, Akasya Durağı ve Görgüsüzler gibi birçok başarılı dizide rol alan, birçok tiyatro oyununda bulunan Melek Baykal kimdir? Melek Baykal kaç yaşında, nereli? Melek Baykal dizileri!

MELEK BAYKAL KİMDİR?

Melek Baykal, 1954, tiyatro ve dizi sanatçısı.

Ferhunde Hanımlar dizisindeki Nermin, Hayat Bağları dizisindaki Nurhayat ve Cennet Mahallesi dizisindeki Pembe rolleriyle tanınır. Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir edildi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Cennet Mahallesi'ndeki performansıyla beğeni topladı. Daha çok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur. 2012 yılının başından itibaren Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sunmaktadır.

MELEK BAYKAL DİZİLERİ

Babam Sağolsun Hayriye Hanım 8 2011

Gönül Ferman Dinlemiyor Gönül 3 2010

Türk Malı Berrin 11 2010

Akasya Durağı Melahat Güneş 42 2008 - 2009

Görgüsüzler Pembe Erdağı 6 2008

Cennet Mahallesi Pembe Erdağı 119 2004 - 2007

Hayat Bağları Nurhayat 168 1999 - 2003

Melek Apartmanı Melek 150 1995 - 1999

Ferhunde Hanımlar Nermin Yaylalı 1780 1993 - 1999

Deli Yürek Şaziment ? 1999