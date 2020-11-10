Melahat Gülses kimdir? Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?
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Melahat Gülses kimdir? Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?

10.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:09
Melahat Gülses kimdir? Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?

Klâsik Türk müziği yorumcusu Melahat Gülses 10 Kasım'da Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Beğeni toplayan performans sonrası Melahat Gülses kimdir, Melahat Gülses kaç yaşında, nereli gibi konular araştırıldı.

Klâsik Türk müziği sanatçısı Melahat Gülses Star TV ekranalrında 10 Kasım'a özel türküler seslendirdi. Peki, Melahat Gülses kimdir, Melahat Gülses kaç yaşında, nereli?

MELAHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, (d. 1 Ekim 1958; Akşehir, Konya) Klâsik Türk müziği yorumcusudur.

Doğu m tarihi: 1 Ekim 1958

Kaç yaşında: 62yaşında

Nereli: Akşehir, Konya

Melihat Gülses Klâsik Türk müziği yorumcusudur.

EĞİTİMİ

Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984'te eğitimini tamamladı.

MÜZİK HAYATI

1981'de TRT İstanbul Radyosu'na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı.[1] Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hâlen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.

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