Meksikalı kartel lideri 'Göklerin Baronu' Amado Carillo Fuentes'in villası 2 milyon dolara satıldı
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Meksikalı kartel lideri 'Göklerin Baronu' Amado Carillo Fuentes'in villası 2 milyon dolara satıldı

Meksikalı kartel lideri 'Göklerin Baronu' Amado Carillo Fuentes'in villası 2 milyon dolara satıldı
05.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:40

Meksikalı uyuşturucu baronu Amado Carillo Fuentes'in villası 2 milyon dolara satıldı.

Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından Amado Carillo Fuentes'in villası açık artırmada 2 milyon dolara satıldı.

Satıştan elde edilen gelir Meksika'nın kamu sağlığı hizmetlerine ve koronavirüsle mücadeleye aktarılacak.

Amado Carillo Fuentes, 'Göklerin Baronu' olarak biliniyordu. Netflix'in Narcos adlı dizisinde de karakter olarak yer alan Amado Carillo Fuentes, özel uçaklarıyla birçok uyuşturucu karteli liderinin kokain sevkiyatını yapıyordu.

Fuentes, 1997 yılında tanınmamak için yaptırdığı estetik operasyon sırasındaki komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmişti.

Amado Carillo Fuentes kimdir?

Sinaloa doğumlu Fuentes, 1980li yıllar ile 1990lı yıllar arasında en güçlü Meksikalı uyuşturucu baronlarından biriydi.

Guadalajara karteli kurucularının da yeğeni olan Fuentes daha sonra bu kartele katıldı.

Uçak uçurmayı öğrenen Fuentes daha sonra bu yeteneğini uyuşturucu kaçaklığı için yeni yollar keşfetmek için kullandı. 'Göklerin Baronu' takma adını da bu dönem aldı.

Önce esrar kaçakçılığı yaptı ama daha sonra Kolombiya'dan Meksika'ya ve buradan da ABD'ye kokain kaçakçılığına girişti.





Rafael Aguilar Guajardo'yı öldürüp Juarez kartelinin başına geçti.

Göz önünde olmayı sevmeyen Fuentes'in fotoğrafı da çok çekilemedi. 1997'de Meksika'da sahte bir isimle gittiği hastanede görüntüsünü değiştirmek için estetik operasyon oldu. Operasyondaki terslikler nedeniyle hastaneden hayatını kaybetti.

Hala hayatta olduğu söylentilerinin yayılması üzerine yetkililer Fuentes'in öldüğünü kanıtlamak için korkunç haldeki cesedinin fotoğraflarını paylaştı. Ama vücudu tanınmayacak haldeydi, bu da Fuentes'in hayatta olduğu söylentilerinin daha çok yayılmasına neden oldu.

Ameliyatı yapan doktorlar birkaç ay sonra öldürüldü. Cesetlerindeki izler, işkence gördüklerine işaret ediyordu. Cesetler varil pompalarına konmuş, üzerlerine beton dökülmüştü.

Fuentes'in ölümünden sonra Juarez kartelinin başına erkek kardeşi Vicente'nin geçtiği iddia edildi.

Vicente Carrillo Fuentes 2014 yılı Ekim ayında tutuklandı. Meksika'da cezaevinde yatan Vicente'nin hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor.





İki milyon dolarlık ev

Suçluların gelirlerinin hayır amaçlı kullanılması için kurulan Meksika hükümetine 'Indep' adlı kuruluş, Mexico City'deki villayı Pazar günü açık artırmayla satışa çıkardı.

Alvaro Obregon mahallesi'ndeki lüks villa satışa çıktığı müzayedede yalnızca tek bir kişi teklif verdi. Indep kuruluşu, villayı 2.17 milyon dolara satmayı planlıyordu. Ama villa, 2 milyon dolara satıldı.

Villa, 3.500 metrekarelik bir alanda, içinde yüzme havuzu, jakuzi, bar, şarap mahzeni ve geniş bahçeleri var.

Carrillo Fuentes'in villasının yanı sıra, açık artırmada 70'ten fazla araba, 5 uçak, beş farklı ev ve 100'den fazla mücevher de satıştaydı.

Yaklaşık 6 saat süren açık artırmada 111 milyon Meksika pesosundan (4.5 milyon dolardan) fazla gelir elde edildi. Indep, yazılı açıklamasında bu açık artırmanın şimdiye kadar en yüksek gelirin elde edildiği müzayede olduğunu söyledi.

BBC

Dünya Manşet

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