Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı

Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'dan Avrupa'ya seyahat etmek üzere babası ile uçağa binen YouTube fenomeni Luisito Comunica, aktarma yapmak üzere İstanbul Havaalanına geldi.

Meksika'dan Avrupa'ya seyahat etmek üzere babası ile uçağa binen YouTube fenomeni Luisito Comunica, aktarma yapmak üzere İstanbul Havaalanına geldi. Ancak fenomenin babası, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmayan Çin aşısı Sinovac'ı yaptırdığı için uçağa alınmayınca rotaları değişti. Önce İstanbul'u gezmeye karar veren ünlü fenomen, "Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye'm. Şimdi eğlenme zamanı" dedi.

Meksika'nın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan Luisito Comunica, babası ile Avrupa'ya gitmek üzere ülkesinden uçağa binerek aktarma noktası olan İstanbul Havalimanına geldi. Ancak ikilin seyahati "aşı" engeline takıldı. Comunica sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, babasının Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısını yaptırdığı için uçağa binmesine izin verilmediğini söyledi. Comunica havalimanında çektiği videoda, "Çok talihsiz bir durum. Babamın Sinovac aşısı var ve Avrupa'ya seyahat için kabul etmiyorlar" ifadelerini kullandı. Durumu çözüme kavuşturana kadar Türkiye'de kalacaklarını dile sosyal medya fenomeni, "Yani Sinovac aşınız varsa bilin ki Avrupa'ya seyahat edemiyorsunuz" dedi. Comunica Avrupa'nın kendilerini kabul etmediklerini işaret ederek, "Bizi resmen top gibi sektirdiler" diye konuştu.

Türkiye'yi beğendi, babasının da tanımasını istedi

Luisito daha sonra paylaştığı videoda havaalanında birçok görevli ile görüştüklerini, bir görevlinin aşı problemi yaşamayacakları bir ülkeye seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ve Sırbistan'a geçmeye karar verdiklerini söyledi. Daha önce Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi çok beğendiğini dile getiren Comunica, babasının da Türkiye'yi tanımasını istediği için yolculuk planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Bir süre Türkiye'de kalacaklarını dile getiren Comunica, daha sonra Sırbistan'a geçeceklerini söyledi.

"Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye'm"

İstanbul gezisinde çektiği videosunda boğazdan geçerken müzik eşliğinde eğlendiği görülen Comunica paylaşımına, "Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye'm. Şimdi eğlenme zamanı" notunu düştü.

Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarından birini yaptıranların girişine izin veriliyor. Ancak İspanya gibi bazı üye ülkeler ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Sinovac aşısını yaptıran yolcuların da ülkeye girişinin mümkün olduğunu belirterek söz konusu kişileri ülkeye kabul ediyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Sözcüsü Çataklı: '(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
İçişleri Sözcüsü Çataklı: "(Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın) Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti.
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Fahrettin Koca
Magazin Burak Özçivit İbrahim Selim Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Cristiano Erol Bulut Diego Costa Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:17:08. #1.16#

title