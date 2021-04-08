Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında büyük artış (2)

ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının martta 171 bini aştığı ve bu sayının 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık rakam olduğu belirtildi.