Meksika sınırından ABD'ye geçmeye çalışan göçmenlerin sayısında büyük artış (2)
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının martta 171 bini aştığı ve bu sayının 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık rakam olduğu belirtildi.
ABD'ye Meksika sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin sayısının martta 171 bini aştığı ve bu sayının 2006'dan bu yana görülen en yüksek aylık rakam olduğu belirtildi. "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande nehri üzerinden botlarla geçişlerini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol