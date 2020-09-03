Meksika'da aksiyon filmlerini aratmayacak uyuşturucu operasyonunda 2.9 ton kokain ele geçirildi
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Meksika'da aksiyon filmlerini aratmayacak uyuşturucu operasyonunda 2.9 ton kokain ele geçirildi

Meksika donanması tekneyle nefes kesen bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yapılan operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.

03.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:37

Meksika donanması, Meksika açıklarında bir tekneyle aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.Düzenlenen baskında helikopterden tekneye inen askerler, gemide bulunan 2.9 ton kokaine el koydu.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Donanma tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Karayip Denizi kıyısında bulunan Mahahual kenti açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Meksika'da aksiyon filmlerini aratmayacak uyuşturucu operasyonunda 2.9 ton kokain ele geçirildi

Kaynak: İHA

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