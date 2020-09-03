Meksika'da aksiyon filmlerini aratmayacak uyuşturucu operasyonunda 2.9 ton kokain ele geçirildi Meksika donanması tekneyle nefes kesen bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yapılan operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.

Meksika donanması, Meksika açıklarında bir tekneyle aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.Düzenlenen baskında helikopterden tekneye inen askerler, gemide bulunan 2.9 ton kokaine el koydu.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Donanma tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Karayip Denizi kıyısında bulunan Mahahual kenti açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA