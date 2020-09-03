Meksika'da aksiyon filmlerini aratmayacak uyuşturucu operasyonunda 2.9 ton kokain ele geçirildi
Meksika donanması tekneyle nefes kesen bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Yapılan operasyonda 2.9 ton kokain ele geçirildi.
03.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:37
Meksika donanması, Meksika açıklarında bir tekneyle aksiyon filmlerini aratmayacak şekilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.Düzenlenen baskında helikopterden tekneye inen askerler, gemide bulunan 2.9 ton kokaine el koydu.
OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Donanma tarafından yapılan açıklamada, Meksika'nın Karayip Denizi kıyısında bulunan Mahahual kenti açıklarında gerçekleştirilen operasyon sırasında 3 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: İHA