Meksika Depreminde Ölü Sayısı Artıyor

Meksika'da meydana gelen depremde enkaz altından çıkartılan ölü sayısı artıyor. Yetkililer, ölü sayısının 90'a ulaştığını ve bu sayının artabileceği uyarısında bulunuyor.



Deprem, en fazla Oaxaca eyaletini vurdu. Sadece bu eyalette deprem, 71 can aldı.



Depremin yaralarını sarmak için ordu birlikleri de görev yapıyor. Askeri birlikler, enkaz kaldırma çalışmalarının dışında gıda dağıtımı hizmetini de üstlenmiş durumda.



8.1 büyüklüğündeki deprem Meksika'da son 85 yılda görülen en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti.



Deprem, yüzünden binlerce konut oturulamaz hele geldi.



Şiddetli sarsıntının şokunu atlatamayan afetzedeleri yine bölgede şiddetli fırtına ve toprak kayması sarsmıştı.



Deprem, etkili olduğu bölgelerde köprü, yol, su ve elektrik şebekeleri gibi alt yapı hizmetlerine de büyük zarar verdi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Deprem Meksika Gepost: 11 september 2017