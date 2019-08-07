Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı

Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı

Meksika'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı

07.08.2019 11:39
Meksika: Darphaneyi basan silahlı soyguncular açık bırakılan kasadaki altınları çaldı

Meksika'da silahlı soyguncular darphaneyi basarak kapısı açık bırakılan kasadan 2,5 milyon dolar değerinde altın parayı çaldı.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre başkent Mexico City'de iki soyguncudan silahlı olanı gündüz vakti devlete bağlı darphane olan "Casa de Moneda"nın bir şubesine girerek güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et