Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı günün erken saatlerinde faaliyete geçti.

- Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

MEXİCO CİTY - Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı günün erken saatlerinde faaliyete geçti. Yanardağda iki ayrı patlama meydana geldiği belirtilirken, uzmanlar çevrede yaşayan vatandaşları duman ve kül yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda yerel saatle 02.38 ve 06.19 saatlerinde iki ayrı patlama kaydedildiği belirtilerek, yanardağın her iki patlamada da havaya duman ve kül püskürttüğü aktarıldı.

Yanardağ ağzından çıkan ve patlamaların etkisiyle bin 500 metre yüksekliğe kadar ulaşan duman ve kül bulutu nedeniyle Morelos ve Meksika eyaletlerinde yaşayan vatandaşları zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran uzmanlar, söz konusu bölgelerde pencerelerin kapalı tutulması ve dışarıya çıkanların ağız ve burunlarını ıslak bezle kapatmalarını tavsiye etti.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Popocatepetl, en son 17 Eylül'de kül ve duman püskürtmüştü.

Öte yandan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nın 5'inci en büyük adası olan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı ise 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

Yasak aşkından dünyaya getirdiği çocuğunu canlı canlı toprağa gömen kadın ve annesi serbest bırakıldı

 Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

 Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Rüya Tabirleri Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Devlet Bahçeli Gazeteler Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 23:34:10. #1.11#