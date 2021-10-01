Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar - Haberler
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Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartellerin yoğun çatışmalar yaşadığı Meksika'da sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de Chiapas eyaletinde yer alan Altamirano kasabasında yerli topluluklardan bir grup, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği için kaçırdı.

Meksika'da seçim döneminde artan gerilim, bir süre durulsa da ülkede kargaşa hakim sürmeye devam ediyor. Kartellerin her hafta yeni bir olay çıkardığı ülkede şimdi de belediye başkanının kaçırılması dünya basınına haber oldu.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Altamirano kasabasında yaşayan ve yerli Tzeltal ve Tojolabal kabilelerine mensup olan yaklaşık 300 kişi, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'in evini bastı. Yerliler, Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesi ile kaçırdı.

Evdeki eşyaları sokağa atarak yakan grubun, 2 belediye meclis üyesini daha kaçırdığı belirtilirken, Belediye Başkanı Kanter ve meclis üyelerinin nerede tutuldukları bilinmiyor. Kanter'in görev süresi bugün sona ererken, başkanlık koltuğunu geçtiğimiz 6 Haziran'da yapılan seçimleri kazanan eşi Gabriela Roque Tipacamu'ya devretmesi bekleniyordu.

Kasaba halkı ise olayların çıkış nedeni olarak daha önce üç dönem belediye başkanlığı yapan Kanter'in eşini kullanarak otoritesini devam ettirmek istemesi olarak görüyor. Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül'de bağımsızlık günü kutlamaları sırasında halktan bir grup, Kanter'i protesto etmiş, taş atarak belediye binasının camlarını kırmıştı.

Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar
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Haber: Meksika'da sular bir türlü durulmuyor! Şimdi de belediye başkanını kaçırdılar - Haberler
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