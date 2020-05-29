Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 11 ölü Meksika'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, San Luis Potosi eyaletine bağlı Las Julias semtinin çeşitli caddelerinde kimliği belirlenemeyen kişiler arasında çatışma çıktı.

Uyuşturucu çeteleri arasında çıktığı belirlenen çatışmada 11 kişi öldü. Yetkililer olay yerinde çok sayıda silah ve uzun namlulu silahlara ait kovan ele geçirdi.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti. 120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

Kaynak: AA