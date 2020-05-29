Meksika'da son 24 saatte 447 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 447 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 44'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 447 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 44'e yükseldi. Ülkede 3 bin 377 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 81 bin 400'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA