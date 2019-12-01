Meksika'da silahlı kişilerle polis arasında çatışma: 14 ölü
Meksika'nın ABD sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü. Kuzeydoğu Karteli üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma bir saat sürdü
01.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:58
Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada en az 14 kişi öldü.
Coahuila eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasını bastığını, yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com