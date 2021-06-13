Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı

Haberler.com - Haberler | Dünya

Meksika'da seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinden 17 cansız bedene ait binlerce kemik çıktı. Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı. Ülkenin başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cansız bedene ait binlerce kemik parçası bulundu.

Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız beden çıktı

EVİN ZEMİNİNDE 3 BİN 787 KEMİK PARÇASI BULUNDU

Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.

Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız beden çıktı

KAYBOLAN KİŞİLERİN ÖZEL EŞYALARI DA ÇIKTI

İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı. Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.06.2021 12:37:39. #1.13#

title