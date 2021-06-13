Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
Meksika'da seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinden 17 cansız bedene ait binlerce kemik çıktı. Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.
Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı. Ülkenin başkenti Mexico City'de seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinin zemininde 17 cansız bedene ait binlerce kemik parçası bulundu.
EVİN ZEMİNİNDE 3 BİN 787 KEMİK PARÇASI BULUNDU
Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.
KAYBOLAN KİŞİLERİN ÖZEL EŞYALARI DA ÇIKTI
İncelemeler sonucunda kemik parçalarının yıllar önce kaybolan 17 kişiye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Olay yerinde, kaybolan kişilerin kimlik gibi özel eşyalarının bulunduğu aktarıldı. Kazı çalışmalarının toprak altında da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.