Meksika'da seri katil şüphelisinin evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı

Meksika'da seri katil olduğundan şüphelenilen kişinin evinden 17 cansız bedene ait binlerce kemik çıktı. Mexico City Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 72 yaşındaki şüphelinin evinin zemininde yapılan kazılarda 3 bin 787 kemik parçası bulunduğu ifade edildi.