Meksika'da polis konvoyuna kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü

Meksika basınındaki haberlere göre ülkenin güney kesimindeki Meksiko eyaletine bağlı Harina kentinde, bakanlık görevlilerine eşlik eden polis konvoyuna silahlı kişilerce pusu kuruldu. Uzun namlulu silahlarla çapraz ateş altına alınan konvoydakilerden 8'i polis, 5'i sivil memur 13 kişi yaşamını yitirdi, 3 polis yaralandı.

Eyalet Savcılığı ve Meksika Eyaleti Güvenlik Sekreterliği yaptıkları ortak açıklamada, saldırganların uyuşturucu kaçakçısı kartellere mensup olduğunu belirtti. Saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.

FİRARİ SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken; şüphelilerin yakalanması için bölgeye Ulusal Muhafızlar sevk edildi. Yetkililer, pusuya düşürülen polislerin bölgede artan suç faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği bu süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı