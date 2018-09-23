Meksika'da Muhalif Bir Milletvekili Kürsüde Konuşması Esnasında Soyundu
Meksika'da muhalif bir milletvekili, meclis kürsüsünde konuşması esnasında soyunarak mevcut yönetime tepkisini gösterdi.
Meksika'da bir muhalif milletvekili, konuşma yaptığı için çıktığı kürsüde soyunmaya başladı. Kürsüde konuşmasını yaparken soyunan milletvekilinin o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"SİZ UTANMIYOR MUSUNUZ?"
Kürsüsünde konuşmasını yaparken soyunan muhalif milletvekili, "Ben burada sizlerin önünde soyunurken utandım,siz ülkeyi soyarken utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.