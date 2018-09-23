Meksika'da Muhalif Bir Milletvekili Kürsüde Konuşması Esnasında Soyundu

Meksika'da bir muhalif milletvekili, konuşma yaptığı için çıktığı kürsüde soyunmaya başladı. Kürsüde konuşmasını yaparken soyunan milletvekilinin o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"SİZ UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Kürsüsünde konuşmasını yaparken soyunan muhalif milletvekili, "Ben burada sizlerin önünde soyunurken utandım,siz ülkeyi soyarken utanmıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.