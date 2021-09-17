Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bini aştı - Haberler
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Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bini aştı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 346'ya yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 40 artarak 3 milyon 549 bin 229 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 897 bin 667 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 48 milyondan fazla kişiye birinci doz, 31 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bini aştı - Haberler
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