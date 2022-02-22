Meksika'da Katil Balina Tekneyi Kovaladı - Haberler
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Meksika'da Katil Balina Tekneyi Kovaladı

İhlas Haber Ajansı, Serkan Bayar - Güncel
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- Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.

- Meksika'da katil balina tekneyi kovaladı

MEXİCO CİTY - Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki Faralln Adası yakınlarında tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi. Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Deniz memelileri üremek için daha sıcak sular aramaları nedeniyle her yıl kış aylarında Meksika'ya kıyısı bulunan Cortez Denizi'ne inerken, son yıllarda memeliler Cortez Denizi'nde daha sık görülüyor. Görüntüleri izleyen uzmanlar katil balinanın tekneyi karşı cins olarak düşündüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Meksika'da Katil Balina Tekneyi Kovaladı

Meksika'da Katil Balina Tekneyi Kovaladı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Güncel

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