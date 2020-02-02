Meksika'da kartellerle mücadelede 'bilgilendirici' bir yöntem: 'Uyuşturucu Müzesi'

02.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:38

Meksika'da Ulusal Savunma Bakanlığı ofisi bünyesindeki Uyuşturucu Müzesi, "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın ve diğer uyuşturucu kartellerinin özel parçalarına ev sahipliği yapıyor.



Joaquin "El Chapo" Guzman'ın isminin baş harflerinin elmasla işlendiği Colt 45 marka tabanca, müze koleksiyonunun bir parçası. Tabancaya, 2016 yılında Guzman yakalandığında el konmuştu. Euronews.com'da Görüntüle