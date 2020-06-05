George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
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George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve dünya geneline yayılan eylemler sürerken Meksika'da göstericiler polisin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

05.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:50

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından protestolar bir çok ülkeye sıçardı. Meksika sokaklarında da protesto gösterileri yerini öfkeye bıraktı.

Ülkede George Floyd'un öldürülmesi üzerine Guadalajara kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, güvenlik güçlerine ait olan bazı araçları ve bir polis memurunu ateşe verdi.

POLİSİN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜLER

Protesto sırasında bir eylemci, motosikletli polisin görüş açısını kapatırken diğeri de arkasından benzin döküp, memuru ateşe verdi. Panikle kendini yere atan polise, memur arkadaşları yardım etmeye çalışırken, eylemcilerden birkaçı tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar amatör kameralarca kayda alındı.

George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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