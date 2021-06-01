Meksika açıklarındaki "Blanca" tropik fırtınasının karaya ulaşması beklenmiyor
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Meksika açıklarındaki "Blanca" tropik fırtınasının karaya ulaşması beklenmiyor

Meksika açıklarındaki 'Blanca' tropik fırtınasının karaya ulaşması beklenmiyor
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Meksika'nın güney batı açıklarında şiddetini arttıran Blanca tropik fırtınasının ülke kıyısına ulaşmasının beklenmediği bildirildi.

Meksika'nın güney batı açıklarında şiddetini arttıran Blanca tropik fırtınasının ülke kıyısına ulaşmasının beklenmediği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasına göre, dün rüzgar hızı saatte 95 kilometreye ulaşan fırtınanın, en şiddetli haline ulaştıktan sonra Pasifik okyanusuna ilerlemesi ve gücünü yitirmesi bekleniyordu.

Yeni tahminlerde, ülkenin güney batısındaki Corrientes Burnu'nun bin kilometre açığındaki fırtınanın şiddetini artırmaya başladığı ancak karaya ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Blanca fırtınasının, doğu Pasifik bölgesinde Andres fırtınasının ardından görülen ikinci fırtına olduğu belirtildi.

Andres fırtınası 9 Mayıs'ta ortaya çıktıktan sonra kısa sürede gücünü kaybederek dağılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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