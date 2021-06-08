Mekanlar kaça kadar açık 2021? Mekanlar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

1 Haziran kararları ile "mekanlar kaça kadar açık 2021, mekanlar kaçta kapanıyor" soruları yanıt buldu. Kademeli normalleşme dönemimde kafeler ve restoranlar belirli saatlerde gel-al servis ve bazı saatlerde ise paket servis olarak hizmet veriyor. İşte mekanların çalışma saatleri