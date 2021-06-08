Mekanlar kaça kadar açık 2021? Mekanlar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Mekanlar kaça kadar açık 2021? Mekanlar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Mekanlar kaça kadar açık 2021? Mekanlar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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1 Haziran kararları ile "mekanlar kaça kadar açık 2021, mekanlar kaçta kapanıyor" soruları yanıt buldu. Kademeli normalleşme dönemimde kafeler ve restoranlar belirli saatlerde gel-al servis ve bazı saatlerde ise paket servis olarak hizmet veriyor. İşte mekanların çalışma saatleri

Lokanta, restoran ve kafelerin çalışma saatleri normalleşme süreci ile değişti. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlarla yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler belirlenen saatler arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı. İşte, genelgenin detayları.

MEKANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kafeler, kahvehaneler, spor salonları gibi mekanlar ise sabah 07:00 - akşam 21:00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesinde yeme-içme yerlerine dair ayrıntılar paylaşıldı.

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

- Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla,

- Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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Mekanlar kaça kadar açık 2021? Mekanlar kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları - Haberler
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