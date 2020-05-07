Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Fiyatı Sızdırıldı

Meizu, amiral gemisi akıllı telefonlar Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu yarın Çin'de tanıtacak. Meizu 17 tanıtımından önce Meizu 17 5G ve Meizu 17 Pro 5G'nin fiyatı sızdırıldı.

Meizu, amiral gemisi akıllı telefonlar Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'yu yarın Çin'de tanıtacak. Meizu 17 tanıtımından önce Meizu 17 5G ve Meizu 17 Pro 5G'nin fiyatı sızdırıldı. Meizu 17 fiyatı ile birlikte en iyi özellikleri de ortaya çıktı.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Fiyatı

Meizu 17 tanıtımı 8 Mayıs'ta olacak. Meizu 17th şirketin üst seviye akıllı telefonu olacak. Lansman gününe yaklaştıkça, Meizu 17 serisinin özellikleri ve fiyatın ilişkin sızıntılar da artmaya başladı. E-ticaret platformunda yakında tanıtılacak Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'nun fiyatı listelendi. Listeye baktığımızda, Meizu 17 5G (8GB + 128GB) fiyatının 3999 yuan, Meizu 17 Pro 5G fiyatının 4999 yuan olduğu görülüyor. Bunlar temel modeller olup bellek ve depolama miktarına göre fiyat değişkenlik gösteriyor.

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Özellikleri

Meizu, iki modelin de 90Hz yenileme hızı, FullHD+ çözünürlük, delik çentikli AMOLED ekran ile geleceğini doğruladı. Cihazlar 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak. UFS 3.1 dahili depolama da onaylandı. Bu nedenle telefonun LPDDR5 RAM'e sahip olmasını bekliyoruz. Akıllı telefonda birincil sensörün 64 megapiksel Sony IMX686 sensörü olacağı ve dörtlü kamera kurulumu ile geleceği de onaylandı. Meizu 17, 30W kablolu şarj destekleyen 4500 mAh batarya, Meizu 17 Pro 27W kablosuz hızlı şarj desteği ile geleceği de doğrulandı. Meizu 17 serisi akıllı telefonlar, Flyme 8.1 özel kullanıcı arayüzü tabanlı Android 10 ile gelecek.

Meizu, Meizu 17, Meizu 17 Pro ve Meizu 17T olmak üzere üç model tanıtacak. Üç akıllı telefon da şimdiden Çin pazarında ön siparişe açıldı. Şirket, aynı etkinlikte powerbank (Super mCharge Power Bank) ve şarj adaptörü (Gallium Nitride Charger) gibi birkaç aksesuar da tanıtacak.