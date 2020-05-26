Mehter takımı ile bayram kutlaması
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Mehter takımı ile bayram kutlaması

Mehter takımı ile bayram kutlaması Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı.

26.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:02

Mehter takımı ile bayram kutlaması

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları Mehter Takımı tarafından bayram kutlaması yapıldı. Simav'ın tüm cadde ve sokaklarında milli duyguları canlandıran etkinlik, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşların beğenisini kazandı. Mehter başı Erdoğan Kılıç tarafından, evde kalan vatandaşlara bayram kutlaması yapılırken, gösterileriyle büyük ilgi toplayan Mehter Takımı, balkon ve pencerelerden izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Mehter Başı Erdoğan Kılıç, etkinliğin gerçekleştirilmesine destek olan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer'e teşekkür ettiğini belirtti. Kılıç, "Mehter takımında görev alan arkadaşlarımız, Simav'daki tüm etkinliklere gönüllü olarak katılıyorlar. Hiç bir karşılık beklemeden halkımızın yanında olan mehterana şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mehter takımı ile bayram kutlaması

Kaynak: İHA

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