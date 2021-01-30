Mehtap Meral İnanoğlu: Ben iyi bir anneyim
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Mehtap Meral İnanoğlu: Ben iyi bir anneyim

30.01.2021 07:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 07:42
Mehtap Meral İnanoğlu: Ben iyi bir anneyim

"KIZIM DÖVÜLÜYOR, TACİZE UĞRUYOR"Velayet davası açan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Mehtap Meral İnanoğlu hakkındaki iddiaları büyük yankı uyandırdı.

"KIZIM DÖVÜLÜYOR, TACİZE UĞRUYOR"

Velayet davası açan Sezer İnanoğlu'nun eski eşi Mehtap Meral İnanoğlu hakkındaki iddiaları büyük yankı uyandırdı. Oyuncu, 12 yaşındaki kızı Arzum Ayşe İnanoğlu'nun annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Mehtap Meral İnanoğlu ise avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti. Avukat Semra Yıldız, yayınladığı basın açıklamasında Sezer İnanoğlu'na "iftira attığı" gerekçesiyle dava açacaklarını söyledi:

"EL BEBEK GÜL BEBEK BAKTI"

"Sezer İnanoğlu, aslı astarı olmayan tanık ifadelerini gerçek gibi lanse etmiş, küçük çocuğunun iki gözünün engelli olması gibi özel durumunu ve tüm mahremiyetini ifşa etmiştir. Bu durum, müvekkilimle arasında devam eden, Sezer İnanoğlu'nun tüm mal varlığına tedbir koyulan hukuki davanın tezahürüdür. Sezer İnanoğlu, kendi maddi menfaatlerini küçüğün menfaatlerinden üstün tutmuştur. Şiddet, taciz, istismar, fuhuş, tefecilik gibi iftiralarda bulunmuştur. Gerekli şikayetleri yapacağız. Her türlü koruma tedbiri için başvuruda bulunduk. İddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilim iyi bir annedir. Biricik kızına el bebek gül bebek bakmıştır."

Kaynak: Hürriyet

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