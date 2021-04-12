Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
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Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, son yolcuğuna uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, son yolcuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Mehtap Ar için Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer gibi isimler katıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleşen cenaze töreninde Mehtap Ar için helallik alındı ve cenaze namazı kılındı.

Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.

"O BİZİM HER ŞEYİMİZDİ"

Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamasında, "Canımız Mehtap'ımız o kadar çok seveni var ki benim, eşimin ve oğlu Söz'ün telefonlarımız durmadı. O bizim her şeyimizdi, neşemizdi. Ama 3 ay çok zor bir süreç geçirdik birlikte gerçekten. 8 Ocak'ta yattığından vefat ettiği 10 Nisan'a kadar bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı" dedi.

'Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, "Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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