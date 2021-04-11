Mehtap Ar'a cenaze töreni düzenlenmeyecek

Mehtap Ar'a, cenaze töreni düzenlenmeyecek. İşte detaylar...

Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüp, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehtap Ar'a, cenaze töreni düzenlenmeyecek. Sanatçının ablası Müjde Ar, oğlu Söz ve Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş açıklama geçti. Aile yazılı açıklamasında, "Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Pandemi sürecinin kısıtlamalarında dolayı Mehtap'ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz. Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar'ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin