Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet

05.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:47

Elazığ'da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, koşa koşa gidip yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı.

Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.

BAYRAK YERE DEĞMESİN DİYE SEFERBER OLDULAR

Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı. Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti. Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.

Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet
Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Prens Harry Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:47:15. #1.14#
title