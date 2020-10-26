Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
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Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor

26.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:19
Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn bölgesinde Mehmetçik, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarına karşı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor.

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn bölgesinde Mehmetçik, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarına karşı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Eğitim her çocuğun hakkıdır! Kahraman Mehmetçik; terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Resulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor" denildi. Paylaşılan videoda ise zırhlı araçlarla taşınan çocukların okuldaki görüntüleri yer aldı.


Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor
Mehmetçik, Resulaynlı çocukları zırhlı araçlarla okula taşıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa TURAPOĞLU

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