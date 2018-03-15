Mehmetçik İçin Bağışta Bulundular

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına vatandaşların desteği artarak devam ediyor.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak beraberinde Hamidiye Alaca Mahalle Muhtarı Yaşar Güven, Muhsin Baştuğ, Çitçi Malları Koruma Başkanı Mesut Çakmak ve Bekir Ağan'dan oluşan heyet ile Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti. Ziyaretleri hakkında Vali Pekmez'e bilgi veren muhtar Yaşar Güven Merkez Camiinde şehitler için mevlit okutarak Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatını katılan Mehmetçik için destek kampanyası düzenlediklerini söyledi. Vatandaşların, 'Mesele vatansa, bayrak, ezansa gerisi teferruattır' yaklaşımı ile kampanyaya büyük destek verdiğini ifade eden Güven, toplamda 33 bin 500 TL'lik bağışı Türk Silahlı Kuvvetlerinin hesabına yatırdıklarını söyledi.

Vali Aykut Pekmez gösterilen anlamlı duyarlılık ve desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "Biz tarihimizle övünen bir milletiz. Hürriyetinden hiçbir zaman ödün vermemiş bir milletiz. Bu millet vatan için canını, malını feda etmeyi esirgememiştir. Bugünde bütün vatandaşlarımız elinden geldiğince bu fedakarlığı yapıyor. Devletimi adına size teşekkür ediyorum. Devletimiz bu operasyonu yapacak güçtedir. Ancak milletimizin manevi desteğinin yanı sıra ordumuzun arkasında olduğunu bu şekilde göstermesi vatan, millet, vatan, bayrak, ezan duyarlığı ile göstermesi önemli" dedi. - AKSARAY