Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor
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Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor

Elazığ'da jandarma tarafından depremzedeler için kan bağışında bulunuluyor.

22.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:42
Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor

'da tarafından depremzedeler için kan bağışında bulunuluyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmeye devam edildiği belirtildi.

Jandarmanın, depremin ilk anından bugüne kadar yalnız bırakmadığı depremzedelerin, "yaralananların kan ihtiyaçları da bizden" diyerek ihtiyacını karşılamayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Depremzede halkımızın her zaman hizmetinde olunacak ve çalışmalara aralıksız devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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