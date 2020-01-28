Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu
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Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

28.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:26
Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu

ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yanında yer alan İlçe Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerler, tarafından köylülere dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın talimatıyla vatandaşların soğuktan korunması için köylerde AFAD çadırlarını kurulduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
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