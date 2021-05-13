(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ile Bulgaristan arasında, sınır hattında bulunan Avcılar Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında, sınır hattında bulunan Avcılar Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan kahraman Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden kilometrelerce uzakta komutanları ve silah arkadaşları ile kutladı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde konuşlu bulunan Avcılar Hudut Karakolu'nda, vatani görevini yapan kahraman Türk askerleri, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta komutanlarıyla kutluyor. Türkiye-Bulgaristan sınır hattındaki Avcılar Hudut Karakolu'nda, gece gündüz, yaz kış, kar yağmur demeden görev yapmanın onurunu taşıyan hudut kartalları, Ramazan Bayramı'na asker ocağında girdi.

Bayram günü ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta olan kahraman Mehmetçikler, anne, baba ve aileleriyle birlikte olmasalar da "ikinci ailem" dedikleri komutanları ve silah arkadaşlarının yanında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Hudut karakolunda nöbet tutan gözlemci asker başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin ramazan bayramını kutladı.

Nizamiyede nöbet tutan asker telefonda babasıyla görüşerek, "Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz. Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin bizler burada çok iyiyiz, vatan bizlere emanet, sizde Allaha emanet olun, hepinizi çok seviyorum" diyerek ailesinin bayramını kutladı.

Hudut hattında 7/24 görev yapan Mehmetçikler, TSK Dayanışma Vakfının bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracının (HIZIR) sistemleriyle keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimli uzman personel tarafından söz konusu araçlar etkili bir şekilde kullanılmasının yanı sıra devriye köpek timleri de hudut hattında etkin bir şekilde görevlerini icra ediyor.

Mehmetçikler, ülkemizin en uç noktalarında elleri tetikte, gözleri sorumluluk bölgelerinde ve kulakları komutanlarında vatani görevlerini sürdürüyor. İşte onlar 'hudut namustur' inancıyla ülke hudutlarını koruyan kahraman askerler, dosta güven düşmana korku salan namlarıyla bilinen 'Hudut Kartalları', sınırı yasa dışı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor. - KIRKLARELİ

(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti
(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti
(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti
(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti
(Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (Özel Haber) Mehmetçiğin bayramı 'vatan' nöbeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:00:37. #1.15#

title