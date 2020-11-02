Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gu¨n oldu ayrılalı
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Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gu¨n oldu ayrılalı

02.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:31
Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Babam 98 gu¨n oldu ayrılalı

Yalçınkaya geçtiğimiz Temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetmişti.

Yalçınkaya geçtiğimiz Temmuz ayında babası Seyfettin Yalçınkaya'yı kaybetmişti. Babasını mezarı başında ziyaret eden Mehmet Şef Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile babasına olan özlemini dile getirdi.

Babasının mezarını ziyaret eden Mehmet Yalçınkaya duygularını şu sözlerle ifade etti: "Babam 98 gu¨n oldu ayrılalı, arkadas¸ım dert ortagˆım o¨zlu¨yorum ve her gu¨n o¨zlem artıyor. Ruhun s¸ad olsun rabbim mekanını cennet eylesin..."

Kaynak: Hürriyet

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