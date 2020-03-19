Mehmet Veysel Akdemir'in "Heykel Kafası" kültürel mirasa ilgiyi arttırdı
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Mehmet Veysel, Instagram, Güncel

Mehmet Veysel Akdemir'in "Heykel Kafası" kültürel mirasa ilgiyi arttırdı

Sosyal Medya Uzmanı Mehmet Veysel Akdemir, Instagram'da 1.4 milyona ulaşan 'Heykel Kafası' hesabıyla kültürel miraslara bakış açısını değiştirdi.

19.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:37
Mehmet Veysel Akdemir'in

Sosyal Medya Uzmanı Mehmet Veysel Akdemir, Instagram'da 1.4 milyona ulaşan 'Heykel Kafası' hesabıyla kültürel miraslara bakış açısını değiştirdi.

2019 yılında Türkiye'de en hızlı büyüyen Instagram hesabı Heykel Kafatası 5 ay gibi kısa bir sürede takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı

Hesabın yöneticisi Mehmet Veysel Akdemir, "Heykel kafası bir ekip işidir ve ekipte yer alan herkesin farklı görevleri bulunmaktadır. Hesapta paylaşılacak sözlerin bulunması, bu sözlere uygun görsellerin bulunması gibi farklı işleri yapan pek çok insan mevcuttur. Böylelikle sayfada paylaşılan gönderiler herkesten fikir ve emek alınarak ortaya çıkmaktadır" dedi.

Son birkaç haftanın rakamları baz alındığında en fazla içerik türünün hikaye izlenimi olduğunu belirten Akdemir, bunun da hesap gönderilerinin arkadaşlar arasında birbirlerine gönderilmesinden kaynaklandığını ifade etti. Sadece bununla yetinmediklerini ve Takipçi sayısı ile gönderi beğenileri oranına bakıldığı zaman Heykel Kafasının Türkiye'nin en yüksek takipçi - beğeni oranına sahip sayfalarından biri olduğunu söyleyen Akdemir, şunları kaydetti:

"Heykeller geçmişten günümüze kadar birçok topluluğun kültürel mirası olarak kalmıştır. Son yıllarda kültürel miraslara ilginin azalmasından ve toplumumuzun miraslarında heykellerin oldukça fazla olması sayfanın adını koyarken etkili oldu. Bu sayfanın gelişmesi ve daha fazla kişiye hitap etmesiyle birlikte kültürel miraslarımıza bakış açısının biraz daha iyileşmesine sebep olmak için bu ismi seçtik." - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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