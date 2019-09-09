Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim başladı

09.09.2019 14:01

Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisindeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk ders zili çıldı.



Konya OSB içerisinde bulunan ve Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi haline gelen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi açılış programı gerçekleştirildi. Sosyal tesislerde düzenlenen açılış programına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile bölge sanayicileri, öğrenciler ve velileri katıldı.



"Konya'da en çok tercih edilen meslek lisesi oldu"



Programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi olduğunu, tercihlerde Türkiye'de de kendi alanlarında birincilik ve üçüncülük elde ettiğini söyledi. 2019 LGS Yerleştirme Sonuçlarına göre tüm alanlarda kontenjanların tamamının dolduğuna işaret eden Kütükcü, "Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi olma hedefimize hep birlikte ulaştık. 2019 LGS Yerleştirme sonuçlarına göre tüm alanlarda kontenjanlarımızın tamamı doldu. Konya'da yüzdelik dilimler bazında mesleki ve teknik eğitim uygulayan okullar arasında ilk sırada yer aldık. Ayrıca, Türkiye genelinde de sınavla öğrenci alan endüstriyel otomasyon ve metal teknolojileri uygulayan mesleki ve teknik okullar arasında ilk sırada, makine teknolojileri uygulanan okullar arasında ise üçüncü sırada yer aldık" ifadelerini kullandı.



"Buradan mezun olan gençlerimiz, kendi iş yerlerini de açabilme imkanına sahip oluyorlar"



Bu okulun öğrencilerinin Türkiye'deki çok az okulda olan imkanlara sahip olduğunu söyleyen Kütükcü, okulun avantajları ve yapılan yatırımlar hakkında şunları aktardı: "2017 yılında proje okulu olan lisemize, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz tarafından 4 atölye binası ve sosyal tesis kazandırıldı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından 200 kapasiteli öğrenci yurdu, Selçuklu Belediyemiz tarafından da kapalı spor salonu kazandırıldı. Biz burada öğrencilerimize, ücretsiz servis, ücretsiz öğle yemeği ve yurt imkanı sunuyoruz. Okulumuzun organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması, buradaki öğrencilerin staj dönemlerinde ve iş hayatlarında daha avantajlı konumda olmalarını sağlıyor. Ayrıca buradan mezun olan gençlerimiz, kendi iş yerlerini de açabilme imkanına sahip oluyorlar. Mezun olan öğrencilerimize, Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İş Yeri Açma Belgesi veriyoruz."



"Konya'daki birlik ve beraberlik herkese nasip olmaz"



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Konya'nın birlikte iş yapma özelliğine vurgu yaptı. Şehirdeki bu iş birliğinin herkese nasip olmayacağını söyleyen Vali Toprak, "Konya'nın farklı bir yapısı var. Ben Konyalıları, pratik görüyorum. Konyalı sanayicilerimizin, yatırımcı, üretken, girişimci, yeniliklere ve iş birliğine açık bir havası olduğunu net bir şekilde görüyorum. İşte bunun en önemli göstergelerinden birinin yeni sezon açılışında bulunuyoruz. Organize sanayimizin göbeğinde, üretime, sanayiye uygun bir şekilde inşa edilmiş bir okulun içinde bulunuyoruz. Yine bu iş birliğini doğrularcasına hayırseverimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu Belediyemiz, bölge sanayicilerimiz, buraya büyük yatırımlar yapmışlar. Bir hizmet, üretim, eğitim gelişim söz konusu olduğunda Konya'da iş adamından belediyesine, resmi kurumlara, halka kadar herkes seferber oluyor. Bu çok büyük bir haslettir, herkese nasip olmaz" ifadelerini kullandı.



"Konya OSB bizim göz bebeğimiz"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, bu okuldan mezun olacak gençlerin üretime ve istihdama katkı vereceğini söyledi. Konya'nın birçok alanda Türkiye'de öne çıkan illerden bir tanesi olduğunu ve bunun devamı için de istihdamla birlikte sürdürülebilirliğin önemli olduğunu aktaran Altay, "Şehri çok güzel imar edebilirsiniz. Ama eğer istihdam oluşturamıyorsanız, şehrin sürdürülebilmesi, insanların burada yaşayabilmesi mümkün değil. Konya OSB bu manada bizim göz bebeğimiz, müteşebbislerimiz Konya'nın ruhuna uygun bir şekilde yeni iş yerleri açarak istihdama önemli bir katkı sağlıyorlar. Ancak, istihdamda en önemli sorunlardan bir tanesi de nitelikli personel ihtiyacı. Bu okulda büyük bir aşkla üretimin bir parçası olmaya gelmiş çocuklarımız ile bu ihtiyaç kapatılacak. Bu okuldan mezun olan çocuklarımız hem mevcut işletmelerimizin üretimine katkı sağlayacak hem de yeni müteşebbisler olarak şehrimizde yeni başarı hikayeleri yazacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



"Konya artık tüm kurumlarıyla başarıya koşuyor"



Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, okulun ilk yapıldığı zaman sadece dersliklerden oluşan bir bina olduğunu, bu okulun sanayi ile birlikte büyüyerek ete kemiğe büründüğünü hatırlattı. Büyük, "Okulumuz ilk yapıldığı zaman nasıl bir model uygulanabilir diye çalışma yapmıştık. Ben bugün gelinen noktada Memiş Başkanımızın şahsında tüm sanayicilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu okul ete kemiğe bürünmüş hale gelirken, sanayi ile birlikte bu hale geldi. Kurum kültürü, sanayi kültürü çok önemliydi. Bunu burada Türkiye'nin bir örneği olarak görüyoruz. Başarının tesadüf olmadığını da bir kez daha görüyoruz. Konya artık tüm kurumlarıyla başarıya koşuyor" diye konuştu.



Konuşmaların ardından okulun sosyal tesisi ve atölye binaları gezildi. - KONYA

Kaynak: İHA