Mehmet Tezkan kimdir? Mehmet Tezkan kaç yaşında, nereli? Mehmet Tezkan hayatı ve biyografisi!

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MEHMET TEZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1960

Kaç yaşında: 61 yaşında

Nereli: İstanbul

Tezkan, gazeteciliğe 1979 yılında Cumhuriyet gazetesinin spor servisinde başladı. 1981 yılında spor editörü olan Tezkan, 1993 yılına kadar bu gazetede yazı işleri, gece müdürlüğü, politika servisi müdürlüğü gibi pek çok serviste çalıştı. Yankı dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Show TV'de haber müdürlüğü, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 1996-1999 yılları arasında da Star TV'de Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı.

1999'da Sabah gazetesi Genel Yayın Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Bu görevini sürdürmekteyken, 8 Nisan 2001'de aynı zamanda atv Genel Yayın Yönetmeni görevine getirildi.

Ağustos 2004'te kanalın genel müdürlüğünü yapmaya başladı.

27 Şubat 2006'da ATV'den istifa etmiştir.

Kendisinin ardından göreve Yılmaz Özdil getirilmiştir. 30 Ekim 2009'da Vatan gazetesinden istifa ederek Milliyet'e geçmiştir. Burada uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tezkan, siyasete girme kararı almış ve 23 Mayıs 2018'de köşe yazarlığını bırakmıştır. Bir süre köşe yazarlığına ara verdikten sonra 8 Nisan 2019'da T24 gazetesinde yeniden yazmaya başlamıştır.

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