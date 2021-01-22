Mehmet T. Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi
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Mehmet T. Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi

22.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:25
Mehmet T. Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Denetim Komitesi Başkanı olarak seçildi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Denetim Komitesi Başkanı olarak seçildi.

120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketi ile toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yönetim kurulu, üyeleri oy birliği ile Denetim Komitesi Başkanı olarak Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Naneyi seçti. Nane, 19 Ocak'tan itibaren 3 yıllık dönem boyunca Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Global havacılık sektörü, tarihte eşi benzeri görülmemiş zorlu bir dönem geçiriyor. Böyle bir dönemde bu önemli göreve layık görülmekten ve bu büyük sorumluluğu taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun; IATA olarak havayolu taşımacılığının en yüksek hızda, emniyette, güvenlikte, uygunlukta ve verimlilikte gerçekleşmesi hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Global havacılık sektörü olarak, kıymetli paydaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz üstün gayret ve çalışmalara devam ederek, bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2019 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Yönetim Kurulu'na seçilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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