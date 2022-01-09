Mehmet Şefin eline ne oldu? Masterchef Mehmet Şefin parmakları neden yok, elini kesti mi? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bir dönem Mehmet şefin parmaklarının resmi gündem olmuştu. Peki ama Mehmet Yalçınkaya'nın parmaklarına ne oldu?

MASTERCHEF MEHMET ŞEFİN ELİNE NE OLDU?

Ekranların sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar her akşam farklı lezzetler yapıyor. Yarışmanın jüri üyeleri her akşam sosyal medyada en çok konuşulan isimler oluyor. Aşçıları ve enfes yemekleriyle ünlü Bolu ilimizde 1974 yılında dünyaya gelen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'nin 3 jürisinden biridir.

'Mehmet Şef' Mehmet Yalçınkaya'nın, katıldığı programlarda sol elini sürekli cebinde tutması veya kartı sol eliyle göstermesi dikkati çekerek zaman zaman sosyal medyada konuşulmakta.

Başarılı bir isim olan Mehmet Şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonucu sol elinin 3 parmağını kaybettiği söyleniyor. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia ediliyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet