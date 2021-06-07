Mehmet Saka kimdir? Beyaz TV'ye konuk olan Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Mehmet Saka kimdir? Beyaz TV'ye konuk olan Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Saka kimdir? Beyaz TV'ye konuk olan Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan "O Da Burda" isimli programa konuk olan bioenerji uzmanı Mehmet Saka internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Mehmet Saka kimdir? Beyaz TV'ye konuk olan Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan "O Da Burda" isimli programa konuk olan bioenerji uzmanı Mehmet Saka internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Mehmet Saka kimdir? Beyaz TV'ye konuk olan Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?

MEHMET SAKA KİMDİR?

Mehmet Saka, 11 temmuz 1981 Sakarya/Adapazarı'nda doğdu. Spiritüel vebioenerji üzerine çalışmalar yapan Mehmet Saka yurt içinden ve yurt dışından birçok kişiye bioenerji konusunda danışmanlık yapmaktadır. Televizyon ve sosyal medya platformlarında bioenerji hakkında videolar paylaşan Mehmet Saka'nın Instagram'da 13 bini aşkın takipçisi bulunmakta ve instagram kullanıcı adı mehmetsakaofficial'dır.

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