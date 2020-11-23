Mehmet Nuri Yılmaz kimdir? Mehmet Nuri Yılmaz görevi neydi? Mehmet Nuri Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, günümüzde de yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Peki Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kimdir? Mehmet Nuri Yılmaz görevi neydi?

Görevde olduğu dönemde açıklamalarıyla gündem olan MehmetNuri Yılmaz günümüzde de gündem oluşturan açıklamalar yapıyor. Peki, Mehmet Nuri Yılmaz kimdir? Mehmet Nuri Yılmaz görevi neydi? İşte, Mehmet Nuri Yılmaz hayatı ve biyografisi!

MEHMET NURİ YILMAZ KİMDİR?

1943 yılında Erzurum'da doğdu. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Erzurum eski Müftüsü merhum Sakıp Danışman'dan dinî ilimler tahsil ederek icazetname aldı. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da bitirdi. Yükseköğrenimini Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir sahasında yüksek lisans yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an kursu öğreticiliği, Din İşleri Yüksek Kurulu raportörlüğü, uzmanlığı ve Çankaya müftülüğü görevlerinde bulundu.

1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasında yer aldı. 11 Aralık 1991 tarihinde Diyanet İşleri Başkan yardımcılığına getirildi. 03 Ocak 1992 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına vekâleten görevlendirildi. 17.09.1992 tarihinde de bu göreve asaleten atandı. 19 Mart 2003 tarihinde de emekli oldu.

"Kur'an-ı Kerim Meali", "İctihat Nedir? Müctehit Kimdir?" adlı basılmış eserleri bulunmaktadır. Ayrıca "İbn-i Batuta Seyahatnamesinin Ahilik ve Fütüvvet" bölümünün tercümesi, "Kur'an'da Nesih", "Sünni ve Şii İhtilafının İçyüzü" ile "Kur'an'da Talak" adlı eserleri vardır.